Het tweede en laatste debat tussen Donald Trump en Joe Biden ging - gelukkig - over inhoud. “Het was een goed debat, waar de kiezers eindelijk meer te weten zijn gekomen over waar de kandidaten voor staan”, zegt professor en Amerikakenner Frank Albers, die enkele opmerkelijke zaken zag.

Het debat was donderdagavond (lokale tijd in Nashville) nog niet begonnen of het eerste statement was al uitgedeeld. “De manier waarop ze het podium opstapten, zei al veel”, zegt Frank Albers, professor ...