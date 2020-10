Sinds de start van het Anoniem Drugsmeldpunt (0800/20877) in april vorig jaar zijn in Limburg al vier drugslabo’s ontdekt. De hulp van alerte burgers lijkt broodnodig, want het aantal labo’s groeit gestaag. “Een onrustwekkende tendens”, zo verwoordde de Limburgse procureur Guido Vermeiren het donderdagavond nog in TerZake.