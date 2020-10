In één dag bijna 17.000 besmettingen, 1 op de 6 testen is positief

Tussen 13 tot 19 oktober waren er elke dag gemiddeld 10.453,6 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een stijging met 69 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In totaal raakten al 270.132 mensen besmet met het virus, dat zijn liefst 16.746 personen meer in één dag.

Gisteren lagen 3.649 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis (+374 in één dag), van wie 573 op de dienst intensieve zorgen (+48), 289 personen worden beademd (+17). Per dag belanden nu gemiddeld 349,7 mensen in het ziekenhuis, een stijging met 82 procent tegenover de week voordien. In totaal zijn al 24.863 patiënten opgenomen.

Het aantal overlijdens steeg tot 10.588, dat zijn 49 doden meer dan het totaal dat gisteren gemeld werd. In de periode van 13 tot 19 oktober stierven elke dag gemiddeld 35,4 mensen aan Covid-19 (+12,6 personen per dag).

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, is gestegen tot 16,6 procent. Er worden gemiddeld ruim 60.000 tests per dag uitgevoerd. Eén op de zes testen levert dus een positief resultaat op.