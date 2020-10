Griezelwandeling ‘Boe! Beringen’ afgelast

Beringen - Op zaterdag 31 oktober stond de griezelwandeling ‘Boe! Beringen’ op de kalender maar door de verstrengde coronamaatregelen is er beslist om dit evenement af te gelasten.

"Heel spijtig", licht schepen van evenementen Werner Janssen toe. "Er was een heel mooie tocht uitgestippeld, met veel beleving, belichting, tal van figuranten… Maar we kunnen het niet maken om in een periode van verstrengde maatregelen zo veel mensen samen te brengen. Daarom hebben we beslist om ook dit evenement af te gelasten."

Na Paal op Stelten, de Halfoogstfeesten, de Mijnhappening en Koersel Kerst gaat nu ook het evenement in Beringen-Centrum niet door. Het coronavirus houdt de evenementenkalender helemaal in haar greep. "Het is essentieel dat we allemaal samen de opgelegde maatregelen volgen, dat we de stijgende cijfers een halt kunnen toeroepen zodat we toch nog kunnen genieten van een fijn eindejaar", besluit schepen Werner Janssen.