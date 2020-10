Boekenruilkast voor vrouwen gelanceerd in Beringen

Beringen - VIVA-SVV wil vrouwen inspireren en verbinden met elkaar. Samen met hun vrijwilliger Samantha Scherps, inwoner van Koersel, kwam de organisatie op het idee om een boekenruilkastje te installeren. Waarom? Omdat Samantha een ongelooflijke passie heeft voor boeken en deze graag met anderen wil delen. Bovendien wil ze aan de hand van dit boekenruilkastje vrouwen in de buurt warm maken om eens een boek te lezen of om andere boeken te ontdekken. Verder willen ze ook graag de boodschap uitdragen dat je niet per se altijd een boek moet kopen om vervolgens in de kast te bewaren. Delen, lenen en anderen inspireren is veel meer waard, Duik dus maar in je boekenkast en ruil een ‘ouder’ exemplaar voor een nieuw avontuur!

Vrijwilligster Samantha Scherps: “Toen de eerste bijeenkomst van onze boekenclub ‘Boeken Babbels Beringen’ in het water viel door corona, kriebelde het bij mij om toch iets anders te ondernemen. Zo kwamen we op het idee van een boekenruilkastje. Ik hoop dat we heel wat kunnen gaan ruilen voor extra veel leesplezier! Die boekenclub volgt natuurlijk later nog, als de toestand wat gestabiliseerd is."

VIVA-SVV en Samantha klopten aan bij de Bibliotheek en Stad Beringen. Ook zij waren meteen enthousiast over het idee. Zij voorzien het kastje van een eerste voorraad boeken en helpen mee met de installatie van de kast. Zonder hun ondersteuning kon het project niet verwezenlijkt worden, want vele handen maken licht werk!

“Sinds afgelopen november is onze stad al enkele kinderboekenruilkastjes rijk en we plannen er op termijn nog meer te voorzien. Het initiatief van VIVA-SVV sluit daar nu mooi bij aan. Leesplezier op een duurzame en sociale manier delen met anderen, steunen we vanuit het stadsbestuur graag!”, laat schepen van bibliotheek Jessie De Weyer weten.

Praktisch

Een boekenruilkastje is een minibibliotheek die vrij toegankelijk is voor iedereen. Hoe het werkt? Heel eenvoudig: je neemt een boek uit het kastje en zet er eentje voor in de plaats. Wel niet vergeten om je handen ervoor en erna met water en zeep te wassen! Heb je zelf geen boeken om te ruilen? Ook dan kan je er eentje uit het kastje nemen en die later gewoon terugbrengen. De boekenruilkast is vanaf vandaag operationeel en staat aan het Casino van Beringen op het Kioskplein.