Ferm Kinderopvang zegt: "Beestig Bedankt"

Rekem

Lanaken - Van 12 tot 18 oktober was het de week van de kinderbegeleiders met als thema “Beestig Bedankt”.

Marlies Massot heeft haar ukkies omgetoverd in kleine ondeugende beestjes. "Na 6 jaar in Duitsland onthaalmoeder te zijn, ben ik in 2008 opgestart in België bij Ferm Kinderopvang. Elke ochtend sta ik vrolijk en blij op voor een spannende dag met veel uitdagingen. Mijn opvang Tinker-Bell is het hele jaar beestig leuk. Ik vang elke dag 8 kindjes op en is het altijd berengezellig”, lacht Marlies.