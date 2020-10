Vriendengroep wandelt jaarlijks naar Scherpenheuvel

Riemst - François Willems, Jean Nivelle, Tony Heedfeld, Guillaume Frissen en Mathieu Paquet hebben er ondertussen een jaarlijkse traditie van gemaakt om te voet naar Scherpenheuvel te gaan.

Zaterdag 17 oktober vertrokken ze om 8u00 samen in Riemst voor een tocht van ongeveer 55 km.

Met een tussenstop van ongeveer een uurtje in Hasselt rond het middaguur, bereikten de sportievelingen rond 18u15 het bedevaartsoord waar ze een kaarsje lieten branden.

François wandelde voor de 25ste keer mee, voor Jean was het zijn 20ste editie en voor de stichter van de groep Servais Coenegrachts zou het zijn 30ste keer zijn, maar omwille van blessures kon hij niet meewandelen Maar hij liet zijn vrienden niet in de steek, want hij zorgde voor vervoer terug naar huis.