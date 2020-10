Neos luistert naar uiteenzetting over immuuntherapie

Tessenderlo - Neos Tessenderlo schittert in coronaproof organiseren. Ondanks bizarre tijden is Neos Tessenderlo erin geslaagd om Cleo Goyvaerts uit te nodigen voor een indrukwekkende lezing over immuuntherapie. Goyvaerts gaf een uiteenzetting over de keiharde strijd van het eigen afweersysteem tegen kanker.

Met een doctoraat in de medische wetenschappen op zak, is Cleo Goyvaerts momenteel professor en onderzoeker aan de VUB ter verbetering van immuuntherapieën voor behandeling van huid- en longkanker. We zijn allemaal wel vertrouwd met termen als bestraling en chemotherapie, maar immuuntherapie opent enorme perspectieven en brengt een heel nieuwe kijk op de genezing van kanker. Een 30-tal enthousiaste Neos-leden gaven blijk van interesse en spraken hun lof uit over de schitterende organisatie die volledig coronproof verliep.

Tekst: Leen Beckers



Foto's: Marcel Engelen