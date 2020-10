Licht en donker in het Teseum en de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

Tongeren - “Ook in coronatijden biedt de stad Tongeren de mogelijkheid om de musea op een veilige en aangename manier te bezoeken. Door alle getroffen maatregelen kunnen we de bezoekersstroom controleren zodat eenieder een optimaal museumavontuur kan beleven”, zegt burgemeester Patrick Dewael.

Licht en donker, een thema zo oud als de mensheid. Al duizenden jaren een krachtig duo met twee polen. Het staat voor een nieuw begin, een baken, een lichtend houvast. Of voor het einde, de onderwereld, de duisternis. Met deze symboliek ging het Teseumteam op zoek naar verhalen uit het rijke erfgoed van Tongeren. En dit naar aanleiding van het thema ‘NACHT’ voor Erfgoeddag 2020.

Gerard Stassen, schepen van Erfgoed en Financiën: “De feesteditie van 20 jaar Erfgoeddag is in april niet kunnen doorgaan. Toch zijn we tijdens de lockdown aan de slag gegaan met het thema ‘NACHT’. Het leverde heel wat boeiende verhalen en interessante weetjes op. Deze zijn gebundeld in een bezoekersgids van licht en donker.”

Het nieuwe themaparcours volgt het vaste museumparcours van het Teseum en het wandelparcours van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. De bezoekersgids vergezelt je langs het lichtspel van de glasramen, de begrafenisrituelen bij de Romeinen, de vele stralenkransen in de schatkamer, de traditie van de brandende kaarsen, … Illustrator Nick Timmermans gaf de bezoekersgids mee vorm.

Naast de vaste collectie presenteert het Teseum voor dit parcours objecten uit de collectie van het Gallo-Romeins Museum en de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte. De Romeinse grafvondsten kan je bewonderen in de centrale ruimte van de archeologische site. De textilia en misboeken staan tentoongesteld in de schatkamer op de eerste verdieping van de kloostergang. De bezoekersgids kan je vanaf 23 oktober tot en met 25 april 2021 gratis verkrijgen bij een bezoek aan het Teseum of de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek.

An Christiaens, schepen van Cultuur, Toerisme en Jeugd: “Het Teseum blijft ondanks corona een toeristische topper. De museumsite kreeg dit jaar het label Travellers Choice 2020 van Tripadvisor. Tripadvisor is hét sociale platform waar reizigers hun beoordelingen over bezienswaardigheden van over de hele wereld delen. De scores en waarderingen maken het Teseum tot een MUST-VISIT.”