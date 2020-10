Neos Oudsbergen bezoekt Labiomista in Genk

Oudsbergen - Onder leiding van een gids maakten 19 leden van Neos een wandeling in het domein Labiomista.

Op dit domein dat ontwikkeld is op de fundamenten van het mijnverleden en de oude dierentuin van Zwartberg evolueert een project dat je meeneemt in de unieke visie van de kunstenaar Koen Vanmechelen. Tijdens de rondleiding kregen we uitleg en duiding over de kunstbeelden en dieren ontwikkeld volgens de filosofie van de kunstenaar. Het was een boeiende en verrijkende namiddag, de moeite waard.

Door de beperkingen omwille van corona konden we echter spijtig genoeg niet napraten bij een drankje of tas koffie.