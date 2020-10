Je kan stilaan een serieuze eilandengroep vormen met de relatietests op tv. Na Temptation island en Love island is er straks Free love island. Een show die luidop de vraag stelt: is monogamie nog van deze tijd? Onder het toeziend oog van een seksuoloog verkennen zes koppels er de geneugten – of de vloek – van een open relatie.