Dit is kicken: hond neemt baasje mee op een spectaculaire afdaling

Maak kennis met Maggie, een supersnelle hond die niets liever doet dan haar moutainbikende baasje voor te rennen tijdens de meest spectaculaire afdalingen.

Maggie, een vijf jaar oude Vizsla, doet twee tot drie afdalingen per week sinds ze een puppy is. Ze neemt altijd de leiding en laat haar 43-jarige eigenaar Alex Maglione achter op zijn mountainbike.

Alex, uit Tampa, Florida, VS, zegt: “Of het nu een nieuw of een bekend pad is, ze weet waar ze heen moet en blijft altijd gefocust. Zo haalt ze soms een topsnelheid van 70 km per uur. Ze heeft ook een zeer hoog uithoudingsvermogen en kan kilometers lang blijven gaan.”