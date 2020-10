AA Gent nog dieper in de miserie: nu ook dramatische Europese start tegen Liberec

De scherpte achterin en voorin waren de Buffalo’s al kwijt, het vertrouwen nu ook helemaal. Tegen het zwakke Slovan Liberec presteerde AA Gent het om te verliezen. 1-0. Na een dramatische competitiestart volgt dus ook het slechtst mogelijke begin aan een campagne die het seizoen nog een beetje had redden. De kelk moet leeg tot op de bodem. Maar of het einde al in zicht is?