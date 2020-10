European Open in Antwerpen weer geen succes voor David Goffin

Was het de mentale tik na die drie positieve coronatests? Of had het virus zijn fysieke capaciteiten aangetast? Feit is dat David Goffin (ATP 14) na zijn afgang op Roland-Garros ook in Antwerpen stevig door het ijs ging: 3-6, 5-7. Dit keer liet hij zich in twee sets ringeloren door Marcos Giron (ATP 94), een obscure Amerikaan.