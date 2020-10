Een mijlpaal in mineur. Standard verloor zijn 250ste Europese match. Rangers FC kwam dankzij een rake penalty en een wereldgoal winnen in een kletsnat Luik. “We waren niet op de afspraak”, zei een teleurgestelde coach Philippe Montanier na afloop.

