Matthew McConaughey: “Ik werd seksueel misbruikt als tiener”

Acteur Matthew McConaughey (50) vertelt in zijn memoires dat hij in zijn tienerjaren verschillende kerel seksueel misbruikt werd.

“Ik werd gechanteerd om voor het eerst seks te hebben toen ik 15 was”, schrijft de acteur in Greenlights, zijn memoires. “Ik was er zeker van dat ik naar de hel zou gaan omdat ik seks had voor het huwelijk.” McConaughey, die een Oscar won voor zijn hoofdrol in Dallas buyers club, schrijft ook nog dat hij op zijn 18 misbruikt werd door een man nadat hij bewusteloos geslagen werd in een bestelwagen.

Meer details geeft hij niet, maar hij schrijft wel dat hij zichzelf niet als een slachtoffer ziet. “Zo heb ik me nooit gevoeld. Ik heb veel bewijzen dat de wereld mij gelukkig wil maken.” Hij heeft het over het misbruik in het begin van het boek, waarin hij enkele feiten over zichzelf opsomt.

Verkeerslicht

Doorheen het boek vertelt McConaughey over gebeurtenissen alsof ze een verkeerslicht zijn: groen, oranje of rood. Die gebeurtenissen lieten hem dan verder raken in het leven, pauzeren of stoppen. Hij legt ook steeds uit wat hij uit die momenten geleerd heeft en hoe hij dan verder gaat.

De acteur speelde mee in verschillende grote romcoms in het begin van de eeuw, zoals How to lose a guy in 10 days. In zijn boek schrijft hij dat hij op een bepaald moment een rol van 14,5 miljoen dollar heeft laten liggen zodat hij zich op serieuzere rollen kon richten. Zo kon hij uiteindelijk de hoofdrol in Dallas buyers club verzekeren, net als rollen in The wolf of Wall Street en Interstellar. Daarnaast blikt de Oscarwinnaar ook terug op het tumultueuze huwelijk van zijn ouders – zijn vader overleed door een hartstilstand terwijl hij seks had met zijn moeder.