De organisatie van de Vuelta heeft beslist om de passage op de Tourmalet te schrappen in de zesde rit die komende zondag op het menu staat. De nieuwe opflakkering van het coronavirus is de oorzaak van die beslissing.

De nieuwe route start nog steeds vanaf Biescas, maar zowat al de rest van het parcours is gewijzigd. In totaal is de rit 146 km lang en worden de Alto de Petralba en de Alto de Cotefablo beklommen. De ...