Intensivist Geert Meyfroidt over stijgende cijfers: “Opnieuw alle hens aan dek”

“Nu zitten we hier weer. Er is geen ademruimte.” Donderdagavond heeft intensivist Geert Meyfroidt (UZ Leuven) in Terzake duidelijk gemaakt dat de situatie in de ziekenhuizen ernstig is en dat het voor het zorgpersoneel ook moeilijk is om er opnieuw aan te beginnen.

“Om het concreet te maken: elke dag komt er een nieuw ziekenhuis bij. Elke dag worden er 400-500 mensen opgenomen. Dat komt er dus bij”, zegt Meyfroidt. “Ziekenhuizen kunnen zich proberen te organiseren. En dat gaan we ook doen. Maar de grootte van wat er op ons afkomt, dat bepalen we niet zelf. Dat bepalen 11 miljoen mensen en hoe die zich gedragen.”

Meyfroidt heeft donderdagmiddag ook overlegd met de ziekenhuizen. En daar werd beslist dat alle Belgische ziekenhuizen ten laatste op 2 november overschakelen naar fase 2A. Dat houdt in dat 60 procent van de bedden op intensieve zorg vrijgehouden worden voor Covid-patiënten. En er zullen ook 15 procent meer bedden gecreëerd worden als buffer. “Wij hebben daar eigenlijk niks in te beslissen. Dat is gewoon mathematisch. We weten wat er gaat komen. We hebben die capaciteit echt nodig”, zegt Meyfroidt.

“En het heel tragische is dat we alles wat we kunnen uitstellen van reguliere zorg ook moeten uitstellen. Dat zijn een hele hoop mensen die morgen van hun ziekenhuis een telefoon gaan krijgen: jouw ingreep kan niet doorgaan.” Volgens Meyfroidt werd die beslissing niet genomen omdat er risico op besmetting zou zijn. “Die mensen gaan in het ziekenhuis niet besmet geraken, het is louter een logistiek probleem. We hebben de bedden en het personeel nodig voor Covid-patiënten. En dat is heel erg. In eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor de artsen. Artsen zijn er om voor hun patiënten te verzorgen en nu hebben we gewoon één ziekte die we maatschappelijk niet onder controle krijgen.”

Werk inhalen

Presentatrice Kathleen Cools wees op het feit dat er in het verleden al gezegd werd dat die reguliere zorg niet meer in het gedrang mocht komen. “En hier zitten we weer. Daar kunnen de ziekenhuizen als sector niet veel aan doen. Er is voldoende gewaarschuwd toen er wel nog iets aan te doen was. Maar nu gaan we die tweede golf moeten managen. Ja, er is bij het personeel meer ziekte-uitval door Covid, maar ook door niet Covid. Er zijn ook mensen die niet bekomen zijn van de eerste golf. Die heel hard gewerkt hebben en het heel zwaar hebben gehad. En die het heel moeilijk hebben om hier opnieuw aan te beginnen.”

Meyfroidt zei ook dat hij de afgelopen weken een soort boosheid gevoeld heeft. “Verdorie, gaan we hier nu echt opnieuw aan moeten beginnen? Maar nu is er wel een mindswitch. We hebben ook geen tijd om er heel lang bij stil te staan. Het is opnieuw alle hens aan dek. En nu gaan we weer voor een paar weken vertrokken zijn en dan gaan we achteraf opnieuw uitgeput zijn. En dan moeten we het werk inhalen dat we al twee golven uitgesteld hebben. Zo is er nooit ademruimte.”