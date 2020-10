Treurnis en tandengeknars in Thuis : de populaire Eén-soap nam donderdagavond afscheid van dokter Ann, een personage dat er al sinds het prille begin bij was.Ook voor actrice Monika Van Lierde (51), die 25 jaar lang de doktersjas van Ann aantrok, is het afscheid niet evident.

Dat dokter Ann naar Kaapverdië zou vertrekken, hing al even in de lucht. Maar wat de kijker zich donderdagavond allicht niet realiseerde, is dat Thuis definitief vaarwel zegt tegen het iconisch personage ...