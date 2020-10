De Beringse ex-burgemeester Maurice Webers (sp.a) is woensdag opgenomen in het ziekenhuis, nadat hij voor de tweede keer besmet geraakte met het coronavirus. Ook zijn collega zou besmet zijn en ligt op de afdeling intensieve zorgen.

Webers’ partner Liliana Izedinova mag hem niet gaan bezoeken in het ziekenhuis. “Ik maak me veel zorgen om de toestand van mijn partner”, vertelt Liliana. “Omdat we niet weten hoe het gaat evolueren. ...