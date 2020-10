In de plenaire zitting van de Kamer heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) aangekondigd dat er nog strengere maatregelen aankomen. Hij verwees daarbij ook naar de situatie in Limburg, de enige provincie die nog in alarmfase drie zit. “De voorspellingen maken het heel duidelijk: ook de provincie Limburg zal de komende dagen in fase vier zitten.”