Lommel -

In De Hutten in Lommel is donderdag rond 17 uur een fietsster gewond geraakt bij een aanrijding door een auto met aanhangwagen. De vrouw werd meegesleurd. De Hutten is een straat die vanuit het Nederlandse Bergeijk enkel toegankelijk is voor zwakke weggebruikers. Toch reed er ook een auto. Die raakte bij het voorbijsteken een van de vier fietssters in de straat. De gewond vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.