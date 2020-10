Sander Gillé en Joran Vliegen staan - net als vorig jaar - in de halve finale van de European Open. Team Sandoran haalde het in Antwerpen met 7-5, 6-3 van Daniel Evans en Cameron Norrie.

Het Limburgse duo had het in de kwartfinale - vooral in de eerste set - niet onder de markt tegen de twee Britten: 7-5, 6-3. “Evans en Norrie zijn twee enkelspelers, dat is altijd even aanpassen”, aldus ...