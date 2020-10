Paul Onuachu op zoek naar record Vossen

KRC Genk slaagde er dit seizoen nog niet in om twee opeenvolgende wedstrijden winnend af te sluiten. Maandag gaat het in de Ghelamco Arena in Gent op zoek naar die eerste dubbelslag. Het rekent daarvoor uiteraard in eerste instantie op topschutter Paul Onuachu. De Nigeriaan heeft nu in vijf opeenvolgende wedstrijden gescoord. Worden er dat zes, dan schudt hij in één keer én Samatta én Strupar én Karelis af. De drie Genkse prijsschutters vonden in hun gloriedagen maximaal vijf keer op rij de weg naar het doel: Samatta in het seizoen 2018/2019, Karelis in het seizoen 2016-2017 en Strupar in het seizoen 1997-1998. Goed voor zes stuks ieder. Onuachu zit nu aan zeven uit vijf.