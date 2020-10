Opnieuw grote ongerustheid over Britney Spears na bikinifilmpje

Fans maken zich opnieuw grote zorgen over Britney Spears. De Amerikaanse popster (38) deelde een bikinifilmpje, waarin ze volgens haar volgers een erg verwarde en onverzorgde indruk maakt.

“Dit is dezelfde bikini die ik drie dagen geleden droeg om naar het strand te gaan”, zegt Britney terwijl ze haar afgetrainde lichaam showt in een blauwe bikini met slangenprint. Vervolgens trakteert ze haar volgers op tips, die mogelijk advies nodig hebben voor hun volgende strandbezoek. “De vijf belangrijkste dingen je zeker moet meenemen zijn: een handdoek, olie, zonnecrème, een hond en een hoed”, vervolledigt ze de boodschap. Spears kijkt tot slot recht in de camera en besluit: “Ik ga nu in mijn jacuzzi.”

Het filmpje, dat intussen al meer dan acht miljoen keer is bekeken, lokt heel wat bezorgde reacties uit. Mensen vinden dat de ‘Toxic’-zangeres er slordig uitziet. “Ik wilde dat ik je haar kon borstelen, meisje”, staat er tussen de reacties. “God, ik maak me zoveel zorgen over wat buiten beeld gebeurt”, schrijft iemand anders. Velen vinden dat de popster niet normaal doet en gissen dat er iets ernstigs met haar aan de hand is. De focus gaat ook naar haar stem. “Die klinkt zo onnatuurlijk en kinderachtig”, komt voor tussen de commentaren. Ook het witte bandje rond haar pols roept vragen op. “Dit maakt me heel oncomfortabel”, staat er onder meer te lezen.

Volgens fans gaat het al een tijdje niet goed met hun idool. Ze vermoeden dat ze sinds 2007 (toen ze haar hoofd kaal schoor) gevangen zit in een wel heel kleine leefwereld omdat ze toen onder controle kwam te staan van haar vader. En dat op financieel en persoonlijk vlak, een maatregel voorbehouden voor mensen die mentaal onbekwaam worden verklaard. Sinds kort ontfermt ook haar jongere zus zich over haar fortuin. In een poging om haar te ‘bevrijden’, richtten die hards de #FreeBritney-beweging op. Zelf zou ze immers geen duidelijke hulpkreet kunnen slaken omdat haar vader en diens advocaat haar online accounts beheren.