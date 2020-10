Bij een grote actie donderdag tegen de georganiseerde wietteelt vanuit Nederlands-Limburg heeft de politie veertien arrestaties verricht, waaronder eentje in Lanaken. Veertien auto’s werden in beslag genomen, waarvan zeven bij een autobedrijf in het Nederlands-Limburgse Beek.

De Nederlandse Politie en justitie vermoeden dat het bedrijf in Beek een belangrijke rol speelde in de cannabisteelt en -handel. Twee van de aanhoudingen werden verricht in Sittard, een in Oirsbeek, een ...