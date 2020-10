De professoren die in september pleitten om de coronamaatregelen te versoepelen, krijgen nu de wind van voren. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) noemde Jean-Luc Gala zelfs “onvoorstelbaar lichtzinnig”. Ook Lieven Annemans kreeg eerder al kritiek. “Onterecht”, zegt hij.

De Belgische coronamaatregelen waren streng in de periode augustus-september. We mochten slechts vijf mensen in onze bubbel opnemen, terwijl de coronacurves stagneerden en er amper ziekenhuisopnames waren ...