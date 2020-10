Een frisse teint dankzij beautyproducten met … pompoenen

Pompoenen zijn niet enkel in de keuken geliefd, ook als bestanddeel in beautyproducten zijn ze blijkbaar populair. Van maskers met pompoenextract tot lippenstift met pompoenolie. Met deze producten doe je het seizoensproduct van het moment alle eer aan.

In de cosmeticawereld zijn pompoenen gegeerd als natuurlijk bestanddeel. Zo bevatten maskers, hydraterende crèmes en lippenbalsems vaak pompoenextract uit de pitten en/of het vruchtvlees en olie uit de pitten. Volgens cosmeticafabrikanten bevatten deze antioxidanten, die de huid voeden en versterken, en zorgen ze ervoor dat de huid goed gehydrateerd en geschrubd wordt. Vooral de olie zou over goede hydraterende eigenschappen beschikken.

Shopping? Gezichtsmaker met pompoenextract - 3,50 euro - Apivita, gezichtsserum met pompoenenzymen tegen huidpigmentatie en donkere vlekjes - 108 euro - Oskia, hydraterende handcrème - 5,50 euro - The Body Shop, lippenbalsem met biologische pompoenolie - 28 euro - Go AS UR, masker met pompoenenzymen - 58 euro - Peter Thomas Roth, reinigingsboter met pompoenenzymen - 33,50 euro - Elemis en oogpatches - 3,95 euro - Hema