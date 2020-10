Een Nederlander heeft de Twitteraccount @realDonaldTrump van de Amerikaanse president Donald Trump gehackt. Dat meldt RTL Nieuws. De Nederlander, ethisch hacker Victor Gevers, heeft geen tweets verstuurd of privéberichten ingezien, maar had dat wel kunnen doen.

Als ethisch hacker waarschuwt Gevers personen of organisaties op kwetsbaarheden in de hoop die te verhelpen. Via via legde hij contact met de Amerikaanse geheime dienst om dit te melden.

Trump gebruikte ...