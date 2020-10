Premier Alexander De Croo (Open VLD): “Laten we erop vertrouwen dat maatregelen die we genomen hebben, de juiste zijn”

Het Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen om de coronamaatregelen te bekijken, maar de regering vertrouwt in de algemene strategie die vorige week is uitgestippeld. Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) donderdag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer. “Ik denk dat we standvastigheid moeten tonen, en niet voortdurend veranderen van strategie (..). Laten we erop vertrouwen dat de maatregelen die we genomen hebben, de juiste zijn.”