Adidas overweegt verkoop Reebok

De Duitse sportartikelenreus Adidas bekijkt de mogelijke verkoop van dochtermerk Reebok. Dat hebben bronnen dicht bij het dossier bevestigd.

De komende maanden moet duidelijk worden of de Duitsers Reebok effectief in de etalage zetten. Officieel wil het bedrijf niet op de geruchten reageren.

Adidas lijfde Reebok in 2006 in voor 3,8 miljard dollar. Reebok leed zwaarder onder de lockdown dan het Adidas-merk. Terwijl de verkoop van het merk met de drie strepen 33 procent zakte in het tweede kwartaal, zag Reebok de verkoop 42 procent dalen.

Mogelijke kandidaten voor een overname zijn volgens het Duitse magazine Manager Magazin onder meer VF Corp, bekend van merken als Timberland en North Face, en het Chinese Anta International.