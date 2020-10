CEO van UZ Brussel na heisa rond zijn verkoudheid: “Ik ken mezelf”

Marc Noppen heeft vandaag opnieuw negatief getest op het coronavirus. De CEO van het UZ Brussel kreeg nogal wat kritiek nadat hij in het televisieprogramma ‘De afspraak’ zat en daar aan presentator Bart Schols toegaf dat hij last had van zijn jaarlijkse (lichte) verkoudheid en zich al enkele dagen niet had getest. “Uiteraard moet je altijd voorzichtig zijn, maar ik had genoeg geldige redenen om aan te nemen dat ik niet besmet ben met het coronavirus.”