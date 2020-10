Man rijdt dronken rond tijdens avondklok

Voeren -

De politie van Voeren controleerde woensdag om 1.30 uur een bestuurder die in het centrum van Moelingen reed. De man (47) uit Blègny bleek stomdronken achter het stuur te zitten. Hij was op weg naar huis na bezoek van een vriend, alleen wist de man zelf niet meer waar hij op dat moment was. De veertiger legde een positieve ademtest af en had 2,32 promille alcohol in het bloed. Hij speelde zijn rijbewijs voor twee weken kwijt.