Toen de Britse Christopher Sieder een inbreker in zijn huis ontdekte liet hij dat niet zomaar gebeuren. Hij nam meteen het heft in eigen handen en ging wild tekeer tegen de inbreker, die geeft zich zo goed als onmiddellijk over en biedt zijn excuses meermaals aan. Maar Sieder laat het daar niet bij, hij scheldt de inbreker herhaaldelijk uit en duwt hem ook aantal keer hardhandig tegen de grond. De politie komt de inbreker nadien in de boeien slaan.