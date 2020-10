Lijnbus knalt nog door rood licht aan overweg en ontwijkt maar nipt sluitende slagbomen

Asse - Een bus van De Lijn heeft een wel heel gevaarlijk manoeuvre uitgehaald aan de overweg van het station in Asse. Op het moment dat het licht al op rood stond en de slagbomen dicht gingen, reed de bus nog door en ontweek maar nipt de slagbomen. Het incident werd gefilmd door omstaanders.

Er is woensdag een opmerkelijk filmpje opgedoken op sociale media van een incident aan de overweg aan het station van Asse. De beelden zouden dateren van dinsdag. Op de beelden is te zien hoe een gelede bus van De Lijn komende van ’t Jass rechts afslaat richting het centrum. Op het moment dat de bus dat manoeuvre doet, is zowel het rode alarmsignaal en de geluidssignaal al in werking. Ook de slagbomen komen al naar beneden op het moment dat de bus de overweg passeert. Daarbij kan de chauffeur maar nipt een aanrijding met de slagbomen vermijden.

“Ook wij tillen hier zeer zwaar aan”, zegt Karen Van der Sype van De Lijn. “Het is een zeer jammerlijke zaak die nooit mag gebeuren. Veiligheid is voor ons primordiaal. We zullen dit incident dan ook intern onderzoeken. Er waren geen reizigers aan boord tijdens het incident.”

Geen snelheidsduivel

Volgens Karen Van der Sype had de chauffeur meteen na de dienst wel zelf spontaan gemeld dat er een incident geweest was tijdens de rit. “De chauffeur werkt voor De Lijn zelf en heeft een clean sheet wat betreft dit soort incidenten. Het is dus zeker geen snelheidsduivel. Maar de interne procedures worden wel opgestart om dit voorval te evalueren.”

Het filmpje heeft ondertussen politiezone AMOW ook bereikt. “Ik heb het zelf nog niet gezien maar naar wat ik gehoord heb, kan dit zeker vervolgd worden”, zegt Fred Scrayen van de lokale politie. “We zullen dit zeker voorleggen aan het parket. Mogelijk volgt er dus ook nog een vervolging op basis van dit filmpje.”