Puffers, capes en leder: met deze jassen hou je het warm

De regen, wind en kou trotseren doe je dit najaar in stijl. Ook als je grotendeels in je kot moet blijven. De grote modehuizen lieten alvast een groot arsenaal aan warme, donzige en elegante jassen op de wereld los die in elke kleerkast thuishoren. Een overzicht.

In het interieur en op de catwalks. Dit najaar kan je niet naast de alomtegenwoordige ruitenprint heen kijken. En ook jassen met deze klassieke print zijn echt overal te spotten. Moeilijk te matchen met je outfit?! Dat hoeft niet. Op de catwalk mixen ze zelfs ruiten met ruiten. Gezien bij Burberry en Versace. Ideaal voor durvers …

Trenchcoat met ruitjesprint - 399,95 euro - Gestuz, overjas met ruiten - 44,95 euro - Bershka, grijze overjas met riem - 79,99 euro - Pieces, jas met ruitenprint - 349,95 euro - Tommy Hilfiger Foto: Versace, Dior, Alberta Ferretti en Burberry

Een vleugje punk of grunge. Het maakt niet uit welke beschrijving je erop plakt, maar zwarte, lederen jassen palmden de catwalks volledig in. En hoe langer, hoe beter. Dat bleek het motto van heel wat ontwerpers, zoals Miu Miu en Burberry, die hun trenchcoats, parka’s en wollen mantels allemaal in een lederen jasje stopten.

Lederen jas met riem en krokodilleneffect - 395 euro - The Kooples, lederen jas met riem en bontkraagje - 115 euro - River island, lederen jasje met riem - 350 euro - Cos en lederen trenchcoat - 89,95 euro - Zara Foto: Alberta Ferretti, Burbrry, Alexander McQueen en Miu Miu

Door weer en wind. Met deze pufferjassen ben je de komende winter zeker tegen alle mogelijke invloeden van de weergoden bestand. Modehuizen die de sportieve toer opgingen, kozen dan ook massaal voor pufferjassen, lang of kort, met hier en daar een persoonlijke toets. Bij Burberry werd het bovenop een trenchcoat gedragen, bij Anna Sui werd nog een vrolijk printje toegevoegd.

Zwarte, ruimvallende pufferjas - 129 euro - H&M, beige, mouwloze pufferjas - 49,95 euro - Zara, zwarte pufferjas met tailleriem - 329 euro - Guess e zwarte, korte pufferjas - 59,95 euro - Zara Foto: Anna Sui, Versace, Burberry en Jacquemus

Namaakbont is altijd een voltreffer in de winter. Zachte jassen, waarin je warm ingeduffeld de winter door komt, zijn geen overbodige luxe, en dankzij de grote modehuizen lukt dat nu alweer in stijl. Met namaakbont val je gegarandeerd op in de menigte, maar wie zich ook in zachtheid wil hullen op een iets subtielere manier kan zijn toevlucht zoeken tot de teddy coat.

Kort donsjasje - 79,95 euro - JBC, witte teddy coat - 79,95 euro - Zara, zwart jasje uit namaakbont - 395 euro - The Kooples, zwart kostuumjasje met kanten onderkant - 299 euro - Guess en jas uit namaakbont met dierenprint - 285 euro - Caroline Biss Foto: Versace, Givenchy, Bottega Veneta en Miu Miu

Een open jachtterrein waar hoorngeschal en hondengeblaf weerklinkt … de doorgestikte jassen in subtiele aardetinten die bij menig modehuis gespot werden, lijken er zo te zijn weggewandeld met een jachtgeweer nog onder de arm.

Groen, lange jas met riem - 159,95 euro - Mango, bruine jas - 39,95 euro - H&M donkerbruine jas - 59,95 euro - H&M en witte jas - 129,99 euro - O’Neill Foto: Chloe, Balmain, A.W.A.K.E Mode en Chanel

Capes komen zo af en toe in het najaar aanwaaien. Echt massaal opgepikt door het grote publiek worden ze meestal niet, maar toch vormen ze een leuke aanvulling op je herfstgarderobe. Zo staat een minimalistisch, effen exemplaar mooi op een jeans, eventueel met wijde pijpen, of een lange jurk; een stuk met printje voegt dan weer wat pit toe aan een effen outfit in donkere of net lichte tinten. Werk eventueel af met lange handschoenen, zoals Valentino en Givenchy.