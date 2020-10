Twintig lampen onder 50 euro voor meer sfeer in huis

Dit weekend draaien we de klok een uurtje terug en wordt het ’s avonds vroeger donker. Dat kan - zeker in deze coronatijden - vervelender zijn dan anders. Enter sfeerverlichting. Die helpt om je kot gezelliger te maken en de donkere sluier buiten minder te doen opvallen. Wij zetten twintig leuke lampen op een rij voor minder dan 50 euro, ter inspiratie.

De lamp in kwestie

De vorm van een klassieke lamp past in een minimalistisch interieur, maar geeft een klassieke inrichtig ook een moderne, industriële toets. Plaats een lamp met kronkelende of grafische lichtbron op een voetstuk of kies voor omkadering die het licht gezellig verspreidt.

Lamp in voet met marmerlook - Ikea - 27,99 euro

Wandlamp - Droog via Flinders.be - 25 euro

Lamp in cirkel - Casa - 12, 70 euro

Wandlamp - H&M Home - 39,99 euro

Met een handvat

Overal licht meenemen in huis? Dan bewijst een draagbaar exemplaar dienst. Etaleer ze op een bijzettafel, op de vloer of leeslamp. Als je een model aanschaft op batterijen, kun je ze zelfs meenemen als lantaarn op avondwandeling voor de nachtklok ingaat.

Kleurrijk - A.S. Adventure - 39,95 euro

In bamboe - La Redoute - 27,99 euro

Met metalen accenten - Zara - 45,99 euro

Multi-inzetbaar spotje - LumiMe via Bol.com - 29,75 euro

Lichtend voorwerp

Met een lamp die licht garandeert en eruitziet als een kunstig item scoor je dubbel: je maakt het gezellig en hebt een eyecatcher in huis. Wat denk je van een wolkje, een boeklamp in de letterlijke zin van het woord of een lamp in de vorm van een huis waar je een boek op kunt laten rusten?

Boek - via Piet Moodshop - 49 euro

Masker met lichtgevende ogen - Maisons du Monde - 49,99 euro

Gevederde lampenkap - Lucide via Bol.com - 43,50 euro

In de vorm van een huisje - Suck UK via Fonq - 44,50 euro

In exotische sferen

Wie in de winter snakt naar zomer en vakanties in het bijzonder, kan een exotische sfeer in huis halen. Het hoeft ook niet altijd met een lamp te zijn. Een blad als kaarshouder is een manier om jungle fever heel romantisch te maken.

Olifantenlamp - Maisons du Monde - 49,99 euro

Tafellamp met ananas - J-Line via wantsandneeds.nl - 39,50 euro

Monstera als wandlamp - La Redoute - 27,99 euro

Palmblad als kaarshouder - H&M Home - 12,99 euro

* Sommige lampen worden zonder lichtbron zelf geleverd. De prijs mét lamp ligt in dat geval iets hoger dan 50 euro.