Man van slachtoffer Hoevemoord in Dilsen-Stokkem aangehouden op verdenking van moord

Dilsen-Stokkem -

De onderzoeksrechter in Tongeren heeft woensdag 21/10 een 65-jarige verdachte laten arresteren op verdenking van moord op de 61- jarige Gerty Vanhoef, beter bekend als de Hoevemoord. Het gaat om Albert B., de man van Vanhoef. Het slachtoffer werd in de avond van 28 augustus 2018 in haar woning, de Damiaanhoeve in Elen (Dilsen-Stokkem), met geweld om het leven gebracht