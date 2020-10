Bijna niemand boekt nog skireizen nadat virologen het hebben afgeraden

Organisatoren van skireizen zitten met de handen in het haar. Er worden amper skireizen geboekt. En dat heeft volgens hen vooral te maken met de uitspraken van virologen die reizen afraden. Terwijl het hier onveiliger is dan in het buitenland, zeggen de touroperators. Het aantal boekingen is teruggezakt naar 30 procent. En hier en daar beginnen klanten die de voorbije weken boekten, nu ook te annuleren.