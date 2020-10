Vrouwen krijgen gemiddeld minder kinderen en beginnen er steeds later aan

Vrouwen krijgen in ons land gemiddeld 1,58 kinderen, dat is een daling met 15 procent in vergelijking met tien jaar geleden. Dat blijkt donderdag uit een nieuw rapport van Statistiek Vlaanderen. Vrouwen kiezen ook steeds later voor kinderen: de gemiddelde leeftijd van moeders bij de geboorte van hun eerste kind is gestegen naar 29,1.