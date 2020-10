De protocollen voor de cultuursector hoeven slechts licht te worden bijgestuurd. Dat zei Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon donderdag in het parlement. Hij vindt niet dat er vrijdag op het Overlegcomité drastische beslissingen moeten worden genomen voor de cultuur.

Jambon had woensdag naar eigen zeggen overleg met de Franse en de Duitstalige gemeenschap. Daar hebben de drie ministers overeenstemming bereikt over een lichte bijsturing van de protocollen. “Het is ...