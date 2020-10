Alle korfbalwedstrijden van komend weekend worden uitgesteld door het coronavirus

De Raad van Bestuur van de Belgische Korfbalbond (KBKB) heeft donderdag beslist om alle competitiewedstrijden van het komende weekend uit te stellen. Vrijdag komt het Federaal Overlegcomité terug samen om eventuele verdere maatregelen te bespreken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De federale regering liet in hun communicatie van vorige week al uitschijnen aanpassingen te willen doorvoeren in de sportsector. Vooralsnog is er echter geen duidelijkheid.