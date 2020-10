Ziekenhuizen raken vol: Belgische coronapatiënten overgebracht naar Duitsland

Wie met corona moet worden opgenomen in het ziekenhuis, loopt de kans dat hij wordt overgebracht naar Duitsland. Dat heeft de redactie van TVL vernomen. Ons land start een luchtbrug naar Duitse ziekenhuizen om de grote toestroom in onze eigen hospitalen op te vangen. De eerste coronapatiënten zijn al naar Duitsland overgebracht vanuit Luik. Intussen klinkt de roep om strengere maatregelen - misschien zelfs een nieuwe lockdown - steeds luider. De regering kondigt naar verwachting vrijdag bijkomende beperkingen aan.

Vijf coronapatiënten die op intensieve zorgen lagen in verschillende Luikse ziekenhuizen zijn gisteren ook overgebracht naar ziekenhuizen in Vlaams-Brabant en Limburg. Dat heeft het Luikse Citadelle-ziekenhuis woensdag meegedeeld. Twee patiënten kwamen in Leuven terecht, de anderen in Hasselt, Tienen en Tongeren. De Luikse ziekenhuizen bedanken de andere ziekenhuizen voor hun “interregionale solidariteit”.

