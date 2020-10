Brandweer zoekt oorzaak van gasgeur omgeving Floralux Ham

Ham -

In Ham namen buurtbewoners donderdagvoormiddag een sterke gasgeur waar. Ook bij het tuincentrum Floralux roken ze een gasgeur en werden de hulpdiensten verwittigd. “We roken in de winkel een gasgeur maar wisten niet meteen vanwaar dat die kwam. We hebben onze ventilatie afgezet toen we hoorden van de brandweer dat de gasgeur uit de buurt kwam”, zegt Marleen Theys van Floralux.