Nederlandse autoriteiten geven groen licht: EK veldrijden kan plaatsvinden zonder publiek

Het EK veldrijden op 7 en 8 november in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch kan onder strikte voorwaarden plaatsvinden. De organisatie kreeg deze week groen licht van de lokale veiligheidsregio Brabant-Noord. Publiek is niet toegelaten. Renners en hun omkadering moeten vooraf getest worden en voortdurend mondmaskers dragen. De enige uitzondering geldt voor de renners tijdens de wedstrijd.

Organisator Niels Geven reageerde opgetogen met het groen licht van de veiligheidsregio. “We vinden twee zaken belangrijk: dat we geen onverantwoorde gezondheidsrisico’s nemen en dat we de Nederlandse én buitenlandse sporters toch een Europees Kampioenschap kunnen bieden”, legde hij uit. “Met het hierboven geschetste scenario kunnen we die twee zaken combineren in ‘s-Hertogenbosch. We zijn blij dat alle betrokken instanties willen meedenken om ook in deze tijd een EK verantwoord te kunnen organiseren. Het publiek proberen we dit jaar via televisie en onze social media-kanalen maximaal te laten mee genieten van de wedstrijden. Een speciaal dankwoord dient nog uit te gaan naar alle organisaties, partners, bedrijven en vrijwilligers die betrokken zijn bij de realisatie van dit evenement, zonder hen is dit niet mogelijk.”

Mathieu van der Poel kroonde zich de voorbije drie jaar tot Europees kampioen. De Nederlander zal er in eigen land al zeker niet bij zijn na zijn lange wegseizoen. Van der Poel won zondag nog de Ronde van Vlaanderen. Woensdag gaf hij in zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen, de Driedaagse Brugge-De Panne, op na een val waarbij hij een lichte hersenschudding opliep.