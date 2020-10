Steeds meer ziekenhuizen stellen opnieuw niet-dringende operaties uit

Steeds meer ziekenhuizen stellen niet-dringende operaties of operaties die aanleiding geven tot een opname op intensieve zorg uit om capaciteit vrij te houden voor coronapatiënten. Het UZ Leuven laat weten dat die maatregel vrijdag ingaat.

“Vanaf vrijdag 23 oktober gaat het UZ Leuven operaties die aanleiding geven tot een opname op intensieve zorg of elders in het ziekenhuis indien mogelijk uitstellen”, zo meldt het ziekenhuis woensdag. “Ingrepen en behandelingen in het dagziekenhuis en consultaties zullen wel nog doorgaan. Voor die ingrepen en behandeling is geen opname in het ziekenhuis nodig.”

Eerder woensdag liet dokter Baki Topal, hoofd van de dienst Abdominale Oncologische Heelkunde van het ziekenhuis, op Twitter weten dat vanaf vrijdag enkel nog urgente operaties en procedures mogelijk zullen zijn in sommige ziekenhuizen. “Dit om zorg voor coronapatiënten te verzekeren. Operaties van kankerpatiënten moeten uitgesteld worden”, klonk het.

Bij de opschaling van de ziekenhuizen vorige week naar fase 1A, waarbij ze op hun dienst intensieve zorgen een kwart van de bedden voorbehouden voor COVID-patiënten, liet Margot Cloet, topvrouw van Zorgnet-Icuro, al weten dat dit een effect zou hebben hebben op de andere zorgen.

Maar volgens Geert Meyfroidt, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde, zijn de ziekenhuizen beter voorbereid dan in maart. “Maar het staat vast dat we voor een zeer zware herfst staan”, zo liet hij ook al optekenen.

Intussen is beslist dat alle universitaire en algemene ziekenhuizen ten laatste op maandag 26 oktober moeten kunnen schakelen naar fase 1B uit het spreidingsplan, wat betekent dat de helft van de bedden op de afdelingen intensieve zorgen wordt voorbehouden voor coronapatiënten.