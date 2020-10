De moordenaar van de Franse leraar die vorige vrijdag werd gedood bij een islamistische aanslag, had contact met een Russisch sprekende jihadist in Syrië. Dat heeft het Franse persagentschap AFP donderdag vernomen van een bron dichtbij het dossier.

De identiteit van de jihadist is in dit stadium nog niet bepaald, voegde dezelfde bron eraan toe. Volgens de krant Le Parisien zou de persoon die via zijn IP-adres is gelokaliseerd, gevestigd zijn in ...