Deze verrassing kreeg Kim Kardashian voor haar veertigste verjaardag

Op woensdag werd Kim Kardashian veertig jaar en kreeg ze een emotionele verrassing in de vorm van een veelbetekenend dansje. In de meest recente aflevering van ‘Keeping up with the Kardashians’, werd ze dan weer getrakteerd op oude beelden.

In de aflevering van Keeping up with the Kardashians vraagt haar zus Khloé hoe het aanvoelt om veertig te worden. “Ik had zoveel dromen en ideeën voor mijn verjaardagsfeest, maar die kunnen geen werkelijkheid worden door corona”, zegt Kim wiens ‘Wild Wild West Birthday Party noodgedwongen moest worden geannuleerd. Daarin zou ze aanvankelijk de show stelen in een ‘robotjurk’ van de Franse designer Thierry Mugler.

Verder heeft ze naar eigen zeggen geen paniekerig gevoel. “Het is meer van: holy shit, ik ben veertig. Hoe is dat gebeurd? Hoe moet ik me nu gedragen? Ik moet dat uitzoeken, maar ik mag geen te sexy foto’s meer posten.” Khloé vertelt dat ze blij is dat er geen verjaardagsfeestje komt omdat ze iets voor haar heeft gepland… De familie had vroeger de gewoonte om video’s te maken binnen het gezin, zo filmden ze ook een dansje dat ze opvoerden toen Kim tien jaar werd. Precies dertig jaar later werd de video vanonder het stof gehaald, de moves van toen opnieuw ingestudeerd.

Op de verjaardag lokte Kanye West zijn vrouw met een smoesje naar het huis van mama Kris. Kim zelf dacht dat ze naar een fotoshoot werd gebracht, maar in werkelijkheid kreeg ze op grote schermen de oude home video te zien die haar terug naar haar jeugd katapulteerde en de herinneringen aan haar papa Robert, die stierf in 2003, terugbracht.

Voor de gelegenheid werd het dansje live voor haar opgevoerd met enkele familieleden en vrienden. “Mijn tiende verjaardag was de leukste verjaardag ooit”, zei Kim. “Het was zo attent om mijn beste vrienden, met wie ik opgroeide, uit te nodigen. Ik wil wenen, maar ik denk dat ik in shock ben”, zei Kim volgens Us Magazine. Meer oude beelden om Kim te eren, zie je in onderstaand fragment uit de feestelijke aflevering van Keeping up with the Kardashians.