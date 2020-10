OPROEP. Biedt uw restaurant afhaalmaaltijden aan tijdens de coronacrisis? Laat het via HBVL aan heel Limburg weten

De nieuwe coronamaatregelen zijn niet mals en al zeker niet voor de horeca die opnieuw de deuren moeten sluiten. Restauranteigenaars zitten dus in de hoek waar de klappen vallen. Veel zaken hebben echter de optie om maaltijden te komen afhalen. Doet uw restaurant dat ook, en wilt u dat aan zo veel mogelijk klanten uit de buurt laten weten? Dan helpen wij u een handje.

Als u dit formulier invult en ons laat weten wat de afhaalmogelijkheden van uw restaurant zijn, spelen wij die informatie rechtstreeks door naar onze lezer (en uw potentiële klant). Die kan dan op onze website een lijst vinden met alle afhaalrestaurants in de buurt, en ziet meteen welk type keuken u aanbiedt, welke van uw gerechten een aanrader is en of hij met bancontact of cash bij u kan betalen. Wij helpen u om uw afhaalmogelijkheden aan heel Limburg bekend te maken.

Let op: deze service is enkel bedoeld voor professionele restauranthouders. Het Belang van Limburg is ook niet verantwoordelijkheid voor eventuele foute informatie over uw restaurant. Wat u invult in het formulier, komt rechtstreeks bij de lezer terecht. Houd het ten slotte netjes. Het is niet de bedoeling dat u het formulier meerdere keren invult of dat u grapjes uithaalt. Bij onregelmatigheden of misbruik grijpen wij in.