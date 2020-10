Romain Grosjean en Kevin Magnussen verlaten Haas, volgt Mick Schumacher hen op in de Formule 1?

F1-piloot Romain Grosjean verlaat renstal Haas op het einde van het seizoen. De 34-jarige Fransman maakte het nieuws van zijn vertrek zelf bekend op Facebook. “Het laatste hoofdstuk is afgesloten en het boek is af”, postte hij. Grosjean lijkt op die manier te zinspelen op het einde van zijn loopbaan. Ook zijn ploegmakker Kevin Magnussen maakte even later zijn afscheid bekend. De 28-jarige Deen gaf aan binnenkort de plannen voor zijn toekomst openbaar te maken.

“Ik was bij het team van Haas sinds het prille begin”, begon Grosjean zijn uitleg. “Gedurende vijf jaar hebben we hoogtes en laagtes afgewisseld en 110 punten behaald in 92 races, maar het was de hele reis waard. Ik heb veel geleerd, ben in die periode een betere piloot en een betere mens geworden.”

“Ik hoop dat ik ook andere leden in het team heb kunnen helpen verbeteren”, ging de Fransman verder. “Daar ben ik waarschijnlijk het meest fier op, meer dan op die zotte openingsfase van het kampioenschap in 2016 of mijn vierde plaats in Oostenrijk in 2018. Ik wens het team het beste in de toekomst.”

“Onderdeel te zijn geweest van een nieuw team was een grote uitdaging en ik heb ervan genoten. Het heeft me veel ervaring opgeleverd en ik ben ook zeker gegroeid als coureur”, liet Magnussen noteren op de teamwebsite. De Deen reed vier jaar voor Haas. Hij kan twee vijfde plaatsen overleggen als beste prestaties in de bolide van het team, dat de naam draagt van eigenaar Gene Haas.

De aankondigingen van Grosjean en Magnussen komen een dag voor de start van de vrije trainingen in Portimao voor de Grote Prijs Formule 1 van Portugal, de twaalfde van zeventien manches op de door de coronapandemie herschikte F1-kalender.

Het is nog niet bekend wie volgend jaar voor Haas zal rijden. De naam van Mick Schumacher, zoon van Michael Schumacher, weerklinkt in de wandelgangen.